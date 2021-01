Maltempo e forte vento alle Eolie, fermi aliscafi e traghetti

Da ieri pomeriggio alcune delle isole Eolie, Stromboli, Ginostra, Alicudi, Filicudi e Panarea sono senza collegamenti marittimi a causa del maltempo con vento che soffia forte da ovest-sud-ovest e che blocca nei porti aliscafi e traghetti.

Soltanto da e per Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina nella mattinata avevano viaggiato aliscafi e traghetti. E anche domani le previsioni meteo marine non fanno ben sperare.

Infatti, un nuovo impulso perturbato di origine atlantica investirà da oggi la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per tutta la giornata di oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

