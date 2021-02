Messina, molestie ad allieva minorenne: insegnante di ginnastica condannato a 6 anni

E’ stato condannato a 6 anni e 4 mesi un insegnante di ginnastica artistica di Messina, che doveva rispondere di atti sessuali con minorenne e pornografia minorile. L’uomo è stato condannato dal giudice Tiziana Leanza nel giudizio con le forme del rito abbreviato. Pesanti, le accuse nei sui confronti, e in particolare quella di aver palpeggiato la ragazzina e di averle inviato foto. Il gup lo ha condannato anche al pagamento di una multa da 40mila euro.

La vicenda era emersa a seguito della denuncia dei genitori dell’adolescente, che durante il primo lockdown controllando il telefono avevano trovato una foto esplicita e delle chat.

«In attesa di leggere le motivazioni che saranno oggetto di puntuale impugnazione- è il commento dell’avvocato Nino Cacia, difensore dell’uomo - posso solamente esprimere il disappunto circa la scelta del giudicante di non apprezzare in alcun modo il contegno processuale dell’imputato, il quale oltre ad ammettere taluni addebiti (escludendo con decisioni gli altri) ha offerto una congrua somma alle parti civili costituite a titolo risarcitorio. La scelta di non accettare la contestazione suppletiva formulata dal Pm relativa ad una ulteriore ipotesi di reato, non muta - conclude l’avvocato Cacia - il rammarico per una decisione che si appalesa oltremodo severa».

