Messina, anziano morto all'ospedale Papardo: assolti medici e infermieri

Sono stati tutti assolti i medici e gli infermieri dell’ospedale Papardo di Messina chiamati a rispondere di abbandono di incapace. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Messina, che ha assolto Domenico Brunetto, responsabile del reparto di chirurgia vascolare, Salvatore Pannuccio, coordinatore infermieristico e gli infermieri Ignazio Andronaco, Rinaldo Galluzzo Albanese, Domenico Lo Presti, Santo Micali, Santo Spadaro e Paolo Venuti. Per tutti i giudici hanno disposto l’assoluzione con la formula perchè il fatto non sussiste.

Al centro del processo, la vicenda di un paziente di 91 anni deceduto il 30 maggio 2015. Secondo l’accusa non sarebbe stata curata bene l’igiene dell’anziano, che, tra l’altro, aveva subito l’amputazione di una gamba. Nei giorni successivi, nonostante le segnalazioni della figlia e di lui stesso, come contesta l’accusa, non sarebbe stato sottoposto a trattamenti o interventi per evitare l’insorgere di piaghe da decubito e neanche ad accertamenti di laboratorio e ematochimici successivamente al riscontro della piaga da decubito. Tutto questo e le condizioni igieniche in cui si trovava, sempre secondo l’accusa, avrebbero determinato una piaga da decubito e poi lo stato settico che «costituiva fattore causale rispetto al successivo decesso».

Accuse che non hanno trovato riscontro nel processo. A sostenere la tesi della difesa gli avvocati Filippo Cusmano, Gianluca Gullotta, Maria Puliatti e Vincenzo Ciraolo. L’avvocato Carmelo Scillia ha invece rappresentato il Papardo, costituito come responsabile civile. La parte civile è stata rappresentata dall’avvocato Maria Lembo

© Riproduzione riservata