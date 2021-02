Vaccino anti-Covid, a Messina prenotati 740 over 80: 16 sono quasi centenari

Sono 740 gli anziani over 80 prenotati per la vaccinazione stamani in otto presidi ospedalieri a Messina e provincia, tra loro anche 16 quasi centenari.

Ad inaugurare la campagna vaccinale ben 5 super nonni di 97 anni, uno sarà al Policlinico di Messina alle 11 per ricevere il vaccino Pfizer al padiglione G del nosocomio peloritano. Sempre allo stesso orario, un altro 97enne sarà vaccinato a Lipari, mentre un altro si recherà, come gli altri accompagnato dai familiari, alle 12 al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Altri due 97enni saranno alle 13 a Patti e Sant'agata di Militello. Due di 96 anni si proteggeranno con il vaccino dal Covid-19 a Patti e Taormina, e uno di 95 andrà a Sant'Agata di Militello. Infine, altri 8 anziani tra i 94 e i 92 anni saranno accompagnati da i loro familiari stamani nei diversi nosocomi. In tutto, a Messina e provincia ci sono 203 centenari, e qualcuno di loro nei prossimi giorni è prenotato in ospedale per il vaccino.

Il criterio di scelta per decidere a chi dare la precedenza, sarà oltre a quello dell’età, naturalmente, anche quello delle condizioni di salute e delle fragilità individuali. Con il vaccino a domicilio per chi è a letto malato o non può deambulare per varie patologie. Viene confermato dall’ufficio commissariale messinese per l’emergenza coronavirus che i nati del 1941 hanno tutti diritto ad essere vaccinati anche se non hanno ancora compiuto 80 anni.

© Riproduzione riservata