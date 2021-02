Messina, hub vaccinale nell'ex Fiera: firmata concessione per il via ai lavori

Saranno almeno 800 al giorno i vaccini di massa che verranno somministrati all’ex Fiera di Messina. È stata firmata stamane la concessione dei locali per l‘utilizzo del complesso ai fini della prossima campagna, che potrebbe cominciare già a metà marzo. Il documento è stato firmato dal direttore generale Dino Alagna e dal presidente dell’Autorità Portuale di Messina Mario Paolo Mega.

La ditta che dovrà fare i lavori, incaricata dalla Protezione Civile, ha preso in consegna oggi le chiavi così da far partire il cantiere e procedere celermente all’adeguamento e allestimento dei padiglioni 7a e 7b e delle aree limitrofe che consentiranno l’accesso a migliaia di messinesi per circa 7 mesi.

I locali saranno messi in sicurezza e riqualificati per accogliere la cittadinanza: dalla circolazione stradale in entrata e in uscita ai parcheggi, dal punto informazioni al deposito delle dosi vaccinali, dalle sale di osservazione ai 48 “box” dove verranno effettuate le somministrazioni e naturalmente una parte riservata ai numerosi operatori sanitari impegnati.

Su input dell’Assessorato regionale alla salute, Messina, come le altre città metropolitane siciliane, si adegua alla realizzazione degli Hub vaccinali. “Un altro passo in avanti fatto dalla struttura commissariale per l’Emergenza al fianco dell’Asp - sottolinea la commissaria ad acta Maria Grazia Furnari - ogni giorno riceviamo centinaia di messaggi di richiesta di vaccino da parte della popolazione; adesso, seguendo sempre la tabella prevista dal Ministero della Salute, grazie all’utilizzo dell’ex complesso fieristico, saremo in grado di dare una risposta concreta e rapida ed estendere la vaccinazione a diverse categorie”.

