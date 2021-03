Paura in corso Cavour a Messina, scoppia incendio in un ristorante

Paura questa mattina in corso Cavour a Messina, per un incendio divampato in un ristorante. Le fiamme pare che siano state scatenate dal cortocircuito causato da un frigorifero. Ma le cause sono ancora da accertare.

Non si registrano feriti nè intossicati. Sul posto, intorno alle 10,30, sono intervenuti i vigili del fuoco - con autopompa serbatoio, autobotte e pick-up con modulo antincendio -, che sono riusciti a spegnere le fiamme per poi bonificare l'area e messo tutto in sicurezza.

© Riproduzione riservata