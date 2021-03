Messina, le rassicurazioni dell'Asp: "Nessuna reazione avversa con Astrazeneca"

Nessun caso avverso grave è stato segnalato 3mila vaccini somministrati dall’inizio della campagna a Messina e provincia e relativi al lotto ABV2856, ritirato da Astrazeneca per precauzione in tutta Italia. Lo afferma l’Asp locale. "Rimanevano solo 73 dosi in città, a Palazzo Satellite - si legge in una nota - e sono state tempestivamente bloccate, in attesa di nuove disposizioni. Fino ad oggi nessun altro lotto di vaccini delle varie aziende farmaceutiche ha creato problemi".

Il centro era stato inaugurato due giorni fa: nel primo giorno di "rodaggio" del padiglione 7a vi sono state oltre 600 somministrazioni Astrazeneca tra insegnanti, avvocati e persone, senza patologie gravi, tra i 70 e 79 anni prenotate ieri e subito chiamate per ricevere la prima dose.

"Nessuna reazione avversa" è stata segnalata "durante l’osservazione, che dura circa 15 minuti subito dopo la vaccinazione e non sono stati finora segnalati effetti collaterali particolari (oltre febbre e sintomi influenzali che rientrano nella norma e tendono a sparire nell’arco di 48/72 ore)".

