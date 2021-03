Avevano oltre 800 grammi di marijuana, arrestati marito e moglie a Messina

Marito e moglie, B.P. e D.P.M. di 60 e 52 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Messina Gazzi in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio. In auto avevano 44 grammi di marijuana.

Nella successiva perquisizione domiciliare gli uomini dell’Arma hanno trovato altri 800 grammi circa della stessa sostanza.

La coppia si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Il Gip ha convalidato l’arresto ed ha applicato per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. ANSA

© Riproduzione riservata