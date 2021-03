Asp di Messina, oggi somministrati 1200 vaccini: risolte 600 anomalie segnalate via email

La campagna vaccinale va avanti senza sosta alla Fiera di Messina. Attivi i padiglioni 7a e 7b dove oggi sono stati prenotati 1200 vaccini, oltre a quelli per gli estremamente fragili ai quali è stato inoculato Pfizer. A partire dalle 15 di oggi è partita la somministrazione del vaccino Astrazeneca agli appartenenti alla categoria 70-79 anni senza patologie. Questa mattina è stato somministrato invece il vaccino Pfizer.

Per ovviare alla problematiche di qualunque genere e per qualunque tipo di prenotazione nate nella piattaforma nazionale e al numero verde, la Regione Siciliana e l'Ufficio commissariale per l’Emergenza di Messina hanno attivato la mail prenotazioni.anomalie@asp.messina.it. Solo nella giornata di oggi, grazie all'instancabile lavoro degli operatori, sono state risolte 600 segnalazioni arrivate via mail.

Per garantire una migliore e più confortevole attesa degli utenti nel piazzale antistante l’Hub, l'Ufficio del commissario diretto dal Alberto Firenze, d'accordo con il direttore generale ff dell'Asp di Messina Bernardo Alagna e la Protezione Civile, ha fatto montare 7 nuovi gazebo in modo che i cittadini possano ripararsi dalle intemperie. Altre tende probabilmente verranno installate nei prossimi giorni dalla Croce Rossa e si sta valutando se montare ulteriori strutture a tunnel retrattili, da usare in caso di pioggia. Nei prossimi giorni dovrebbe entrare in funzione anche l’app elimina code, che consentirà agli utenti di inserirsi in una fila ‘virtuale’. Ciò al fine di non arrivare troppo in anticipo e non attendere inutilmente fuori dai padiglioni.

© Riproduzione riservata