Dalla Calabria in Sicilia con 2 chili di cocaina, catanese arrestato a Messina

Arrestato un corriere della droga che trasportava 2 chilogrammi di cocaina. In manette è finito un catanese di 49 anni. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile di Catania che, in seguito ad una segnalazione, avevano appreso che un corriere proveniente dalla Calabria, a bordo di un’auto di colore bianco con un carico di cocaina, sarebbe giunto in Sicilia.

Così i poliziotti si sono piazzati presso gli imbarchi "Caronte & Tourist" di Messina e Villa San Giovanni e dopo molte ore di paziente attesa, intorno alla mezzanotte, hanno individuato un Suv Nissan. Al fine di procedere ad un controllo più accurato, il conducente è stato accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile di Catania.

Perquisito il veicolo, sono saltati fuori due panetti contenenti 2 chili di cocaina. La droga per un valore stimato in oltre 90 mila euro, secondo gli investigatori, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 250 mila euro. L’indagato, una volta arrestato, è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Enna.

