Focolaio di Coronavirus in una scuola di Taormina, positivi otto studenti della stessa classe

Focolaio Covid in un istituto scolastico di Taormina. Otto studenti della scuola media di Trappitello sono risultati, infatti, positivi al contagio da Coronavirus. Dopo il primo caso che aveva interessato qualche giorno fa un ragazzo di 12 anni, in queste ore si sono registrati altri 7 casi, tutti in rapida successione.

Tutti i contagiati frequentano la stessa classe, si tratta di una seconda media della popolosa frazione di Taormina. Adesso si trovano in quarantena l'intera classe e 10 insegnanti dell’Istituto Comprensivo 1 di Taormina. L’autorità sanitaria effettuerà venerdì mattina i tamponi per accertare eventuali altri casi di infezione da Coronavirus.

