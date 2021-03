Docente di Messina in coma per emorragia cerebrale, i parenti: "Vaccinata con AstraZeneca"

Un'insegnante di Messina di 54 anni, docente dell’istituto Mazzini-Gallo, è ricoverata in coma farmacologico al Policlinico per emorragia cerebrale. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, la donna "l'11 marzo ha effettuato il vaccino AstraZeneca al padiglione della Fiera di Messina, in assenza di patologie".

Dopo la somministrazione - racconta l'avvocato - la donna ha accusato febbre alta e fortissimi mal di testa. Sabato 20 marzo, si è sottoposta ad alcune analisi di laboratorio, dalle quali è emerso un quadro clinico preoccupante in quanto i valori indicavano "una trombosi e una grave trombocitopenia".

Ricoverata d'urgenza al Policlinico di Messina, dalla prima tac effettuata sono state evidenziate "trombosi all’aorta iliaca, alla vena porta, alla giugulare, un’embolia polmonare ed una trombosi a livello encefalico". Ieri, poi, è sopraggiunta l'emorragia cerebrale. La donna si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva, dopo essere stata operata d'urgenza.

