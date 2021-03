La fortuna bacia Milazzo, in provincia di Messina. Il SuperEnalotto di sabato 27 marzo ha premiato la Sicilia. E’ stato centrato un "5", con una vincita di 81.814,99 euro.

La giocata vincente è stata convalidata a Milazzo (ME), presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Chinicò, 1. La combinazione vincente è stata 16, 19, 41, 72, 78, 82 Jolly 70, SuperStar 46.

