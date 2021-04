Francavilla di Sicilia, in arrivo un progetto per il consolidamento di contrada Vena

È in arrivo un nuovo progetto per il consolidamento di contrada Vena nella periferia nord di Francavilla di Sicilia, Comune del Messinese. Presto prenderanno il via le indagini e gli studi geologici che permetteranno di formulare le soluzioni più opportune per contrastare i movimenti franosi.

Ad aggiudicarsi la gara di appalto per l'acquisizione degli elementi necessari al progetto è stato un pool di professionisti che fa capo allo Studio Freni di Paternò. A breve, dunque, la Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal governatore siciliano Nello Musumeci, potrà contare anche sullo strumento che consentirà agli uffici di far partire i lavori.

Un intervento che si attende da oltre dieci anni e che porterà la tanto agognata serenità tra gli abitanti della zona. I lavori permetteranno di consolidare una zona resa particolarmente fragile dalla presenza del torrente San Paolo. A destare preoccupazione, in particolare, è il costone roccioso che sovrasta la sponda destra del corso d'acqua. Si tratta di un'area che ha un'estensione di circa 1.300 metri quadrati e per la quale si dovrà intervenire con reti, tiranti, funi d'acciaio, travi, paratie di pali e un sistema di canalette per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane.

© Riproduzione riservata