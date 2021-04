Punto parti di Lipari ancora chiuso, una bimba nasce prima che arrivi l'elisoccorso

Continua ad essere chiuso il punto parti di Lipari, così nell'ospedale eoliano si continua a nascere solo in emergenza. Una donna ha partorito la sua bambina prima che arrivasse l'elisoccorso. Mamma e figlia stanno bene, grazie all'assistenza dei medici, dell'ostetrico e degli infermieri, ma impazza la polemica.

Nel cuore della notte, i sanitari avevano chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto della donna in procinto di partorire. Il velivolo del 118, però, non ha fatto in tempo ad arrivare e la bimba è nata intorno alle 3 di notte a Lipari.

Nell'ospedale sono già diversi i parti in emergenza ed esplodono sempre più le polemiche per il punto nascite che invece continua a rimanere chiuso. Gli eoliani e soprattutto le donne ribadiscono "se si può nascere in emergenza perchè non possono essere effettuati i parti ordinari?".

Una donna incinta invece con l'elisoccorso è stata trasferita all'ospedale di Patti. Il velivolo del 118 è stato richiesto sempre dai medici del presidio sanitario liparoto.

