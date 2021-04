Coronavirus, positive due studentesse di una scuola di Lipari: lezioni in dad

Due studentesse dell’istituto superiore 'Conti' di Lipari, nelle isole Eolie, sono risultate positive al Covid. Una, positiva al tampone molecolare, frequenta la terza classe dell’indirizzo turistico, mentre l’altra, della terza classe del liceo scientifico, già al tampone rapido è risultata positiva.

Oggi tutto l’istituto ha svolto la didattica a distanza in attesa dell’Usca per i tamponi a tutta la popolazione scolastica in modalità drive in. Si tratta della scuola più importante dell’arcipelago con 400 studenti.

Le famiglie, secondo fonti dell’isola, non sarebbero in quarantena in quanto non hanno avuto ancora comunicazioni da parte dell’Usca.

