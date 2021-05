Vaccini di massa alle Eolie: Salina, Alicudi e Filicudi completano il primo ciclo

Dopo Salina, anche Alicudi e Filicudi hanno completato la vaccinazione di massa. A Salina in tre giorni sono state vaccinate 1070 persone, ad Alicudi in mezza giornata 63 ed a Filicudi in un giorno 160. I vaccinati con la prima dose sono quasi il 50% della popolazione, considerato che Salina conta 2400 abitanti, Alicudi un centinaio e Filicudi 250.

Ad Alicudi i medici dell’Usca hanno utilizzato la sede della guardia medica, mentre a Filicudi i locali di "Villa Rosa" e della guardia medica. Preziosa a Filicudi è stata la collaborazione dei volontari della Protezione civile comunale. Domani toccherà a Panarea.

