Tutela dei cittadini, Cisl Messina incontra la Rete Civica della Salute

Fare rete, fare sinergia. Con questo spirito si è tenuto ieri pomeriggio alla Cisl di Messina l'incontro organizzato tra Rete Civica della Salute e la segreteria provinciale del sindacato.

Il segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e la Coordinatrice provinciale della Rete Civica della Salute, Marisa Briguglio hanno avviato un dialogo in ottica collaborativa alla presenza della segretaria organizzativa della Cisl con delega alle politiche sociali Cettina Pizzo, di Maria Grazia Maggio Riferimento Civico per il Distretto di Messina e Francesco Polizzotti dirigente sindacale e riferimento civico nel proprio comune di residenza.

Cisl e Rete Civica hanno valutato l'opportunità di avviare un percorso di maggiore conoscenza a tutela dei diritti dei cittadini, per la migliore diffusione delle informazioni legate alla salute pubblica e, soprattutto, per i soggetti più fragili con la possibilità di realizzare iniziative comuni sul territorio. Apprezzamento per il momento conoscitivo è stato espresso da entrambe le parti e nei prossimi giorni verrà formalizzato un accordo di collaborazione tra Cisl e Rete Civica per la Salute.

© Riproduzione riservata