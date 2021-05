Vaccini anti Covid, il sindaco di Lipari: "Partecipazione massiccia"

"La partecipazione ai vaccini è massiccia, il comune amministra sei isole, era importante vaccinare non solo la popolazione, ma anche isola per isola, è stata davvero una grande opportunità". Così il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ospite in diretta su RTL 102.5 nel programma Non Stop News.

"Questo è un territorio che vive di accoglienza - aggiunge -, siamo impazienti che ci raggiungano tante persone per tentare di tornare alla normalità, è mancata la materia prima per far godere tutti di queste bellezze. Qui non ci sono solo il sole ed il mare, ma ci sono tante opportunità e speriamo di poterle mostrare in modo adeguato".

"L'anno scorso - sottolinea - il problema era quello della durata della stagione turistica, perchè da fine giugno le presenze non sono mancate, speriamo il periodo quest’anno sia più ampio, le prenotazioni sono favorevoli e ci fanno ben sperare".

© Riproduzione riservata