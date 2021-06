Birra nell'hub di Messina per incentivare le vaccinazioni: iniziativa annullata dopo le polemiche

È cominciata e subito finita l’iniziativa di abbinare una birra artigianale venduta a 50 centesimi al bicchiere al vaccino, presa all’hub in Fiera a Messina. L’idea dell’ufficio commissariale era di incentivare i giovani a farsi somministrare la dose e nello stesso tempo valorizzare un prodotto siciliano.

Per fare questo si era presa a prestito un’esperienza simile già fatta negli Stati Uniti e in Israele, dove i vaccini erano stati portati nei luoghi di ritrovo dei giovani con la somministrazione del vaccino e una birra in omaggio. L’iniziativa, prevista solo fino a domenica prossima, era stata avviata in concomitanza con l’apertura alle prenotazioni per vaccinare la categoria che va dai 16 anni in su. Subito, però, si erano sollevate polemiche e reazioni contrarie sull'opportunità di una iniziativa del genere, e nel giro di un giorno l’iniziativa è morta.

Oggi pomeriggio il camioncino che distribuiva bicchieri di una birra a bassa gradazione alcolica ha lasciato l’area fieristica. L’iniziativa doveva essere solo il primo degli eventi previsti per le prossime settimane.

Sulla vicenda il commissario Covid Alberto Firenze, contattato dall’Agi, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

