Nella tarda mattinata i vigili del fuoco di Messina hanno salvato un uomo precipitato in un pozzo profondo circa 12 metri, a Itala, in via Provinciale 18.

La squadra, assieme a personale specializzato Saf (Speleo alpino fluviale), ha imbracato l’uomo con la speciale barella spinale,

affidandolo poi al personale sanitario del 118 che l’ha condotto al Policlinico di Messina. Il malcapitato ha riportato diverse ferite, ma è rimasto cosciente.

