Lavori sulla tangenziale Ovest di Catania, slitta a sabato la riapertura dello svincolo Gravina

Prorogata di una notte la chiusura delle rampe dello svincolo di Gravina. Le rampe saranno chiuse al traffico per i veicoli provenienti da Messina e in entrata in tangenziale per i veicoli diretti verso Siracusa, dunque, dalle 23 di domani alle 6 di sabato.

La chiusura è stata programmata nell'ambito dei lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la tangenziale Ovest di Catania. L'itinerario alternativo è lo svincolo di San Giovanni Galermo. 2

