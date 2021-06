Risse tra giovanissimi a Capo D'Orlando, "Daspo Willy" per un ventenne e due minori

Continuano a destare preoccupazione le risse che sempre più spesso scoppiano tra giovanissimi. Lo strumento utilizzato finora per combattere il fenomeno, in crescita in questo periodo di riaperture dopo il lockdown, è il «Daspo Willy». Il questore di Messina ne ha emessi tre: di due anni per un 20enne e di otto mesi due minorenni di Capo d’Orlando.

Sono stati i poliziotti a risalire alla loro identità e a individuarne le rispettive responsabilità quali autori, gli scorsi 22 e 29 maggio, di due distinte aggressioni ai danni di diversi coetanei. I tre non potranno accedere ad alcuni locali pubblici del centro palatino e non potranno stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi nonchè della villa comunale sita in quella Piazza Europa.

«I provvedimenti - spiega la questura - scaturiscono dalla necessità di porre un immediato freno alle numerose aggressioni e risse tra i giovanissimi, registratesi in particolare a Capo d’Orlando nel corso delle ultime settimane e rilevate nel corso di specifici e mirati servizi di controllo del territorio nei luoghi maggiormente frequentati dalla «movida» cittadina».

