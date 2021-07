Mar Ionio, affonda nave della Guardia di finanza in fiamme: intervengono i pompieri di Messina

Affonda una nave della Guardia di finanza in fiamme in mare aperto al largo del comune di Africo Nuovo (Reggio Calabria) sulla sponda ionica calabra. Salvo tutto l'equipaggio.

Gli specialisti nautici del Nucleo Navale dei Vigili del fuoco di Messina sono intervenuti intorno alle 5 di stamattina per salvare l'imbarcazione in fiamme. La Motobarca-pompa VF1084, con a bordo anche la squadra 2a del distaccamento Nord del Comando dei vigili del fuoco di Messina per dare maggiore supporto alle operazioni navali, ha raggiunto in tempi celeri la nave in fiamme, il natante però è affondato poco prima dell'arrivo dei soccorsi. Tutto l'equipaggio è stato tratto in salvo.

Sul punto dell'accaduto vi erano anche le vedette della Capitaneria di Porto. La squadra dei vigili del fuoco ha ripreso gli ormeggi intorno alle ore 12.

