Incidente a Ficarra, sbanda con la moto e finisce contro un muro: morto un uomo di 35 anni

Un uomo di 35 anni, Marcello Tumeo, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente a Ficarra. L'uomo, sposato e padre di due figli, viaggiava a bordo della sua moto lungo la Strada Provinciale 145 in via Loggia quando ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro un muro.

I carabinieri della stazione di Ficarra e del nucleo radiomobile della compagnia di Patti, giunti sul posto per i rilievi di rito, stanno ancora lavorando per accertare le cause dell'incidente che, dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato autonomo. Il centauro, a bordo di uno scooter Kymko, veniva da Brolo quando ha perso il controllo del mezzo.

Sul luogo dell'incidente è arrivata anche un'ambulanza ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare. Tumeo, infatti, era già deceduto per le gravissime ferite riportate dopo l'urto. Il corpo è stato restituito alla famiglia.

© Riproduzione riservata