Riabilitazione post Covid, una tecnica innovativa alla clinica Cot di Messina

Un'innovativa tecnica di riabilitazione post Covid, praticata alla clinica Cot di Messina, è stata presentata a Salina da Daniele Travisano del team Cot Innovation, dell’istituto Clinico Polispecialistico Cot di Messina.

Si tratta di una soluzione tecnologica innovativa per l’assistenza, il monitoraggio e la valutazione della riabilitazione articolare presso il domicilio del paziente. Tramite reti di sensori indossabili e IoT, ShowMotionHome 4 Covid si guida il paziente fino al corretto completamento del suo programma riabilitativo post covid con una supervisione clinica remota.

La piattaforma prevede inoltre l’integrazione di sensoristica per il controllo e il monitoraggio remoto di parametri vitali rilevanti ai fini della diagnostica e della terapia a distanza di numerose patologie mediche. Risorse per la ricerca in campo medico, che attualmente sono utilizzate per migliorare l’accesso alla riabilitazione dei pazienti post Covid, migliorando l’accessibilità alla riabilitazione anche per i pazienti in località disagiate come le piccole isole.

