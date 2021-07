Incidente mortale a Messina, scooter contro auto: la vittima è un 20enne

Un ragazzo di 20 anni K.C. è morto stamani in un incidente stradale a Messina. Il giovane, a bordo di uno scooter, si è scontrato frontalmente con un’auto, una Opel Mokka in via Bonino.

L’impatto è stato così violento da far arrivare lo scooter contro una vettura del tram che era in sosta alla fermata. Il giovane è stato trasferito con massima urgenza al Policlinico dove però non c'è stato nulla da fare viste le condizioni gravissime del ventenne per i traumi riportati.

Sempre in provincia di Messina, sabato scorso si era verificato un altro incidente mortale: la vittima un 35enne, Marcello Tumeo, che ha perso la vita a Ficarra. L'uomo, sposato e padre di due figli, viaggiava a bordo della sua moto lungo la Strada Provinciale 145 in via Loggia quando ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro un muro.

