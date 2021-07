Vaccini sui traghetti per le Eolie, Milazzo e Napoli: dosi a residenti nel Messinese e turisti

Sulla nave 'Laurana' della Caronte & Tourist impegnata nella rotta Napoli, Milazzo, isole Eolie è possibile avere somministrato il vaccino anti Covid. Lo possono fare i residenti dell’area metropolitana di Messina e i turisti che soggiornano più di 20 giorni nel Messinese.

Le dosi saranno inoculate durante la navigazione, così come è possibile fare, su base volontaria, tamponi antigienici rapidi. È la prima iniziativa regionale di questo tipo organizzata dal commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze di concerto con la Regione Siciliana.

«Con le 'vie del mare'» - spiega Firenze - lanciamo un progetto realizzato anche in accordo con la compagnia di navigazione Caronte & Tourist con il quale cercheremo di implementare la campagna vaccinale. Nei prossimi giorni anche la stessa iniziativa si ripeterà anche nelle navi delle rotte per Napoli e Salerno, le cosiddette 'autostrade del mare'. Inoltre, personale dell’ufficio Covid 19 e dell’Asp a breve sarà in diversi lidi di Messina e provincia per inoculare anche lì le dosi. Tutto questo - chiosa Firenze - fa parte della nostra campagna di prossimità nella quale si esce dagli Hub in questo periodo estivo per raggiungere i cittadini nei luoghi delle vacanze».

