Gioco illegale nel Messinese, trovato apparecchio senza autorizzazioni: sequestro e multa

Funzionari ADM di Messina e guardia di finanza insieme per dei controlli contro il gioco illegale nel Messinese. Ecco che in una sala giochi è stato trovato un apparecchio di gioco irregolare, attivabile tramite una password che permetteva al clienti di entrare in una lista di giochi tramite rulli virtuali in movimento, tipici delle slot-machine, e il gioco del poker.

L'apparecchio dunque era "privo delle caratteristiche e dei requisiti previsti dalla normativa vigente" e per questo è stato sequestrato. Al trasgressore è stata elevata una multa di 10 mila euro.

