Coronavirus, sette turisti positivi a Stromboli

Sette turisti sono risultati postivi al Covid a Stromboli. Lo ha riferito il sindaco Marco Giorgianni a seguito delle notizie ricevute dalle autorità sanitarie. Si tratta di persone che si trovano già in isolamento, e rispetto a cui l’Usca, in collaborazione con il medico di medicina generale locale, si è immediatamente attivata per tutte le procedure previste.

«In particolare - dice il sindaco Giorgianni - siamo stati informati che l’indagine per il tracciamento dei contratti stretti avuti sull'isola, che dovranno isolarsi e sottoporsi a tampone, è stata avviata prontamente e con la massima accuratezza ed è tuttora in corso, sia per quel che riguarda il tracciamento che per l'effettuazione dei tamponi; pertanto le autorità sanitarie stanno provvedendo a contattare le persone che rientrano nell’indagine (in buona parte già avvisate, altri lo saranno nelle prossime ore) e a comunicare loro i comportamenti da assumere e le tempistiche di svolgimento degli screening».

© Riproduzione riservata