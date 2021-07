Lite al lavoro in un lido balneare, a Furnari finisce a coltellata

In esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura, i carabinieri di Furnari hanno arrestato un uomo di 27 anni per tentativo di omicidio e porto abusivo di coltello.

Avrebbe accoltellato alla spalla un uomo di 51 anni all'interno di un lido balneare; la vittima, portata nell'ospedale di Patti, ha avuto una prognosi di dieci giorni. L'aggressore era stato denunciato per lesioni aggravate dopo la testimonianza della vittima, ma dalle immagini del sistema di video sorveglianza dello stabilimento balneare è emersa una ricostruzione della dinamica del delitto più grave.

I due soggetti, entrambi lavoratori della struttura, dopo un diverbio avuto per motivi di lavoro, avrebbero avuto una colluttazione: il più giovane ha tentato di accoltellare per due volte la vittima senza riuscirci ed infine, con il terzo fendente, lo ha poi raggiunto alla spalla. L'arma usata è un coltello con lama e impugnatura in acciaio, della lunghezza di circa 24 centimetri.

