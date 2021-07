Incidente a Messina, scooter sbanda: i due passeggeri finiscono sulla linea del tram

Incidente in viale della Libertà, a Messina, stanotte. Intorno alle 3 uno scooter che transitava in direzione nord ha urtato contro il cordolo che separa la corsia di marcia dalla linea del tram. I due passeggeri a bordo dello scooter sono stati sbalzati sulla linea del tram.

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l'incidente autonomo. Sul posto personale del 118 e i carabinieri del nucleo Radiomobile. Da quanto ricostruito, lo scooter, dopo aver sradicato due paletti ed essere finito sulla linea tramviaria, ha proseguito la sua marcia per circa trenta metri strisciando.

Uno dei due passeggeri ha riportato diversi traumi, tra cui una frattura alla gamba. Per il conducente, trasportato all'ospedale Papardo in codice giallo, sono stati richiesti gli accertamenti alcolemici e drug test.

