Villafranca Tirrena: 200 persone in discoteca, arrivano i carabinieri

A Villafranca Tirrena (Messina) i carabinieri hanno interrotto ieri sera uno spettacolo abusivo che si stava svolgendo alla presenza di circa 200 persone nel cortile esterno di una discoteca. I militari sono intervenuti nell’area dell’ex Pirelli allertati da alcuni schiamazzi ed hanno identificato e sanzionato gli organizzatori dell’evento, di 45 e 36 anni. L’attività è stata chiusa per 5 giorni. Ai due organizzatori è stata contestata la violazione amministrativa per avere organizzato uno spettacolo pubblico senza autorizzazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Sono stati anche sanzionati per l’apertura abusiva nonostante le disposizioni anti-Covid.

© Riproduzione riservata