Lipari, veicoli senza assicurazione o abbandonati in strada: 40 sequestri

I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno svolto, nei giorni scorsi, un'intensa attività di controllo sull'isola di Lipari, che ha portato al sequestro di 40 veicoli perché non coperti da assicurazione o in stato di abbandono.

Insieme alla Squadra Motociclisti della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo, i carabinieri hanno controllato 93 persone e 73 mezzi. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 35 autoveicoli, 1 furgone e 7 motocicli privi di copertura assicurativa, tra cui diversi abbandonati da tempo lungo le strade cittadine.

Durante lo stesso servizio di controllo, i militari hanno effettuato cinque fermi amministrativi per circolazione con motoveicolo senza l’uso del casco protettivo ed elevato sanzioni al Codice della Strada per due mancate esibizioni di documenti di circolazione e di guida, una per l’uso del telefono cellulare durante la guida ed una per omessa revisione del veicolo.

