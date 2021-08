Ancora incendi nel Messinese, le fiamme causano problemi idrici a Giampilieri e Scaletta Zanclea

Vigili del fuoco e uomini della forestale da questa mattina sono impegnati a Giampilieri e nel vicino Comune di Scaletta Zanclea per spegnere alcuni roghi. Intanto, si registrano problemi anche per l’erogazione dell’acqua in alcuni quartieri cittadini, gli incendi dei giorni scorsi, infatti, hanno provocato, in alcuni punti, problemi alle condotte idriche.

Il fuoco ha danneggiato gli impianti delle sorgive che servono alcune aree sia del versante nord sia di quello a sud della città, mandando in tilt l’erogazione dell’acqua in diverse zone. E’ stato necessario sospendere l’erogazione idrica nei villaggi di Tono, Ortoliuzzo e Briga San Giacomo, per consentire ai tecnici dell’Amam, l’azienda meridionale acque di Messina di effettuare i lavori di riparazione che sono iniziati all’alba. Si tratta di zone dove, soprattutto durante i mesi estivi, i residenti aumentano per via delle seconde case.

© Riproduzione riservata