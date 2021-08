Stromboli, nei fondali materiale bellico di una nave naufragata negli anni Cinquanta

Materiale bellico recuperato nei fondali di Stromboli dal Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina. A seguito di verifiche con immersioni dei sub sono state rinvenute numerose cartucce, anche di grosse dimensioni, in cattivo stato di conservazione e, in parte, ricoperte dalla vegetazione, su un fondale nello specchio acqueo dell'isola di Stromboli, a circa 10 metri di profondità.

I primi accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di appurare che il materiale bellico era trasportato da una nave Liberty, di costruzione americana e battente bandiera francese, diretta in Vietnam, naufragata negli anni '50 sul fondale già parzialmente bonificato anni fa. Gli enti competenti sono stati informati allo scopo di intervenire per la successiva bonifica.

