Litiga con la moglie per gelosia e spara: 40enne arrestato a Messina

Litiga con la moglie per gelosia e, dopo averla minacciata con una pistola, esplode alcuni colpi in aria per spaventarla. Tutto questo in presenza delle figlia minore. E' accaduto la notte di ferragosto nella zona sud di Messina.

L’immediato intervento dei poliziotti delle Volanti, allertati da una segnalazione alla sala operativa della Questura, ha consentito di evitare il peggio.

Sul posto, gli agenti hanno trovato le due vittime, madre e figlia, in evidente stato di shock. L'uomo è stato subito bloccato e, a seguito di una perquisizione in casa, è stata anche sequestrata la pistola utilizzata, che era stata abilmente nascosta dall'uomo dietro il battiscopa della cucina. Sono stati trovati e sequestrati, altresì, due caricatori, di cui uno con 5 cartucce, e 5 bossoli esplosi.

Il 40enne è stato, pertanto, arrestato per il reato di porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e denunciato, inoltre, per minacce aggravate e sparo in luogo pubblico. Al momento, si trova nel carcere di Messina Gazzi.

