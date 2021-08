Messina, aggredisce una guardia giurata: arrestato un 47enne

La polizia ha arrestato a Messina un cittadino ghanese di 47 anni, ritenuto responsabile di lesioni personali e tentativo di rapina di una guardia giurata.

Lo straniero aveva aggredito e tentato di rapinare della pistola in dotazione una guardia giurata che presta servizio nella sede Inps di via Garibaldi, e che era intervenuta per difendere un giovane al quale il ghanese aveva cercato di rubare il cellulare. A seguito dell’aggressione la guardia giurata ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

