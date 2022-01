Naso, chiude per lavori un tratto della strada provinciale 150 di Caria Ferro: ecco i percorsi alternativi

Naso, chiude per lavori un tratto della strada provinciale 150 di Caria Ferro. L’interdizione riguarda il tratto dal Km. 1+700 al Km. 3+600, dalle 7 alle 17 di tutti i giorni feriali, dal 25 al 31 gennaio.

La Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 150 di Caria Ferro, dal Km. 1+700 al Km. 3+600, per l’esecuzione dei lavori di posa in opera di barriera metallica di sicurezza, dalle ore 7,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni feriali dal 25 al 31 gennaio 2022 e, comunque, fino al completamento dei lavori, è scritto in una nota. Il provvedimento ha effetto dal 25 gennaio 2022.

Gli interventi sono compresi nel progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le strade provinciali 146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161 /a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177”.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo: da Capo d'Orlando verso il tratto finale della strada provinciale 150 di Caria Ferro è possibile percorrere la strada statale 113, dal Km. 108+900 innesto con la strada provinciale 150 di Caria Ferro fino all'incrocio con la strada statale 116 Capo d'Orlando - Randazzo in località San Martino e percorrerla fino al Km. 56+250, innesto con la strada provinciale 149 di Malò e percorrere quest'ultima fino al Km. 0+450 all'innesto con la strada provinciale 150 di Caria Ferro e viceversa.

