Nuova scossa di terremoto alle Eolie, questa volta al largo di Stromboli. E’ stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, alle 6 e un minuto ed è stata di magnitudo 3.1. L’ipocentro è stato a 275 chilometri di profondità; proprio per questo non è stata avvertita dagli abitanti e non ha causato danni.

