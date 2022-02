Giovane si dà fuoco a Rocca di Caprileone, ricoverato in gravi condizioni a Roma

Si è dato fuoco, procurandosi gravi ustioni su buona parte del corpo. Un giovane di 25 di Rocca di Caprileone è adesso ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dove i sanitari stanno curando le ferite.

Secondo una prima ricostruzione il 25 enne, ieri mattina (7 febbraio), nella sua casa di via Pugliatti, si è cosparso il corpo di liquido infiammabile e ha appiccato il fuoco. A prestare i primi soccorsi un vicino di casa che ha allertato le forze dell'ordine e i soccorsi medici.

Immediato il trasferimento prima all’ospedale di Sant’Agata Militello dove sono state riscontrate gravi ustioni sul 70-75% della superficie corporea, necessario quindi il trasferimento al Papardo di Messina ma la necessità di un reparto ad hoc che si occupare del caso ha fatto partire la ricerca al Centro Grandi Ustioni di Palermo e in quello Catania, che però non avevano posti disponibili. Per questo è stato necessario un nuovo volo in elicottero verso la capitale, dove è stato accolto al Sant’Eugenio.

