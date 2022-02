Mareggiate e forte vento, collegamenti interrotti con le isole Eolie

Collegamenti interrotti anche stamane alle Eolie per il vento che soffia a 40 chilometri da nord. Il mare forza 5-6 ha bloccato nei porti aliscafi e traghetti. Lipari, Vulcano e Salina sono isolate da ieri pomeriggio, mentre Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono prive di collegamenti da circa 60 ore. Canneto, a Lipari, nonostante i lavori nel lungomare, è stato letteralmente invaso dai marosi. Pezzi di cemento sventrati sono riversati in spiaggia. Le barche sono state spostate sui marciapiedi. Il traffico automobilistico, in attesa della bonifica della strada, è stato «dirottato» nella via Cesare Battisti. Mareggiate anche ad Acquacalda.

