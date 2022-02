Baraccopoli di Messina, via allo smantellamento nel rione Fondo Fucile

Sono state avviate le operazioni di smantellamento della baraccopoli del rione di Fondo Fucile, a Messina, come previsto dal piano di risanamento. I lavori dureranno sei mesi. Il primo colpo per buttare giù le baracche lo ha dato simbolicamente il sindaco Cateno De Luca. L’operazione è cominciata dopo che le famiglie che vi abitavano sono state trasferite in case di civile abitazione. La commissaria governativa, la prefetta Cosima Di Stani, e il sindaco Cateno De Luca, hanno sottolineato «la portata storica dell’iniziativa dopo deceni di incuria». «Qui - hanno detto - ricomincia tutta un’altra storia, un altro libro da scrivere, di riscatto e di rigenerazione urbana». La prefetta assicura tempi rapidi, e seguirà passo passo l’evolversi dei lavori, che partono dallo smaltimento dei rifiuti accumulati e dei materiali d’amianto, tetti e coperture in eternit.

