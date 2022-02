La droga veniva portata ai clienti con l’ambulanza, otto condanne a Messina

Il Gup di Messina ha condannato in primo grado otto persone con rito abbreviato nell’ambito del processo nato dall’operazione antidroga ‘Red Drug’, condotta dalla Dda di Messina. Condannati Gianpaolo Scimone a 16 anni, Carmelo Sessa a 16 anni e 8 mesi, Piero Lombardo a 7 anni e 4 mesi, Maurizio Azzara a 6 anni e 8 mesi, Gregorio Fiumara a 9 anni e 4 mesi, Francesco Minissale a 7 anni e 4 mesi, Flaminio Florelli a 9 anni e 4 mesi e Mario Spinelli a 11 anni e 4 mesi. Secondo l’accusa durante il periodo di lockdown per la zona rossa per il Covid, grazie ad un’ambulanza gli accusati si sarebbero mossi senza problemi trasportando e distribuendo importanti partite di droga.

