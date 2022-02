Brolo, incidente con la moto in autostrada: muore un uomo di 58 anni

Ancora un incidente mortale in provincia di Messina. Un impatto terribile sull’autostrada A20 Messina-Palermo è costato la vita a Letterio Mortelliti, 58 anni di Villafranca Tirrena, lavoratore nel settore edilizio.

L'uomo è rimasto vittima di un incidente autonomo nel tardo pomeriggio di domenica all’interno della galleria Cipolla, a pochi chilometri dallo svincolo di Brolo. Stava viaggiando in direzione Messina in sella alla propria moto, una Bmw di grossa cilindrata, quando per cause ancora da appurare ha perso il controllo del mezzo. I rilievi sono stati effettuati dagli uomini della Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello, giunti sul posto subito dopo la tragedia.

Quello di Brolo è il secondo incidente mortale in provincia di Messina in sole 48 ore. Venerdì notte, infatti, sulla statale 113, all'altezza del ponte di Oliveri, aveva perso la vita il trentasettenne Alessio Terranova, chef di Falcone, comune della costa tirrenica della provincia di Messina, che era appena rientrato dall'esperienza a Casa Sanremo. Fatale lo schianto della sua Bmw bianca contro il guard rail. Con lui viaggiava anche un altro passeggero, un 33enne rimasto ferito e trasportato d'urgenza al Fogliani di Milazzo e poi al Policlinico. Sul caso i magistrati della procura di Patti hanno aperto un'inchiesta.

© Riproduzione riservata