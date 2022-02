Fa entrare in Italia due "irregolari" con il treno, arrestato a Messina

La polizia ferroviaria di Messina ha arrestato un cittadino marocchino di 42 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli agenti hanno controllato l’uomo a bordo di un intercity diretto a Palermo mentre era in compagnia di due concittadini privi di Green Pass, che non conoscevano la lingua italiana, e dei quali ha cercato ripetutamente di giustificare la presenza sul treno. L’agitazione mostrata dagli uomini ha però indotto gli agenti ad approfondire i controlli e a sottoporli a perquisizione, che ha portato al ritrovamento di una ricevuta di pagamento di biglietti ferroviari con una carta di credito dell’arrestato. I due, inoltre, sono risultati entrambi destinatari di un decreto di allontanamento emesso dalla Spagna, paese in cui erano entrati illegalmente. Gli agenti hanno ricostruito i movimenti dei tre uomini scoprendo che i due migranti provenienti dalla Spagna, erano giunti in Italia da Bergamo, dove il quarantaduenne li ha attesi, e ne ha organizzato il viaggio verso la Sicilia.

