Maschere di carnevale e costumi pericolosi, maxi sequestro a Messina

I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sottoposto a sequestro 131.700 giocattoli di carnevale ed altri articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del consumo, per un valore complessivo di oltre 35 mila euro. Nel dettaglio, i finanzieri del Gruppo di Messina hanno sequestrato 125 mila maschere, costumi, palloncini e gadget non conformi ai requisiti di sicurezza, in quanto privi della marcatura CE, di idonea etichettatura, nonchè delle prescritte avvertenze e informazioni di sicurezza, soprattutto per quelli destinati ai bambini da 0 a 3 anni, essendo assente il simbolo del bambino con barra trasversale di colore rosso. Ancora, le confezioni risultavano prive delle prescritte informazioni in lingua italiana sulle caratteristiche, dimensioni e componentistiche delle parti presenti, nonchè sulle modalità di utilizzo.

Le Fiamme gialle della Compagnia di Taormina, invece, hanno sequestrato 300 prodotti di carnevale privi dei prescritti requisiti di sicurezza. Analogamente, sulla fascia tirrenica, i Reparti dipendenti dal Gruppo di Milazzo, nel corso dei mirati controlli eseguiti, hanno riscontrato analoghe irregolarità, sempre in ordine all’assenza della marcatura CE e delle prescritte informazioni minime. Più in particolare, i finanzieri della Compagnia di Milazzo, della Tenenza di Capo d’Orlando, della Tenenza di Barcellona, della Tenenza di Patti, della Tenenza di Sant'Agata di Militello e della Tenenza di Lipari hanno sequestrato oltre 6.400 prodotti, tra articoli dicarnevale (costumi, mascherine, lacche colorate per cappelli, bombolette di schiuma a spray, coriandoli, cappelli et similia), prodotti per la cura della persona, nonchè articoli di cancelleria e utensili per la cucina. Trattasi di prodotti non a norma e, pertanto, dannosi per la salute degli utilizzatori.

