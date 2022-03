Milazzo, scontri dopo una serata in discoteca tra bande di giovanissimi

Scontri dopo una serata trascorsa in discoteca a Milazzo. È accaduto ieri sera e non è la prima volta che bande di ragazzini si affrontano nel paese in luoghi diversi. Dopo aver trascorso una serata in discoteca, alcuni ragazzi si sono dati appuntamento vicino ad un rifornimento di carburante.

Le urla e la musica a tutto volume, proveniente dalle casse di due automobili, ha infastidito i residenti che hanno subito contattato le forze dell'ordine. L'intervento ha riportato la calma, ma subito dopo i ragazzi hanno ricominciato ad urlare e dagli schiamazzi si è passati ai tafferugli e scontri. Non è la prima volta che le forze dell'ordine vengono chiamate dai cittadini che segnalano bande di ragazzini che si affrontano per strada.

