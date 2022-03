Scontro tra auto, una donna muore nel Ragusano. Caos a Messina per altri due incidenti

Una donna di 66 anni è morta a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, nello scontro che si è verificato intorno alle 15,30 sulla statale 514, in contrada Coffa, all’altezza di una stazione di servizio molto frequentata. La donna, che si trovava al volante di una Dacia, stava svoltando per entrare nel piazzale della stazione di servizio, quando è stata investita da un’altra vettura che proveniva in senso opposto, in direzione di Catania. La donna, che si trovava al volante, è morta sul colpo; il marito è in gravi condizioni ed è stato trasferito in elisoccorso alla Rianimazione del Cannizzaro di Catania. L’auto che li ha investiti e che viaggiava regolarmente sulla propria corsia, è una Wolkswagen Tiguan. I rilievi sono stati effettuati dai vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo della vittima e del ferito.

Caos questa mattina anche sull'autostrada nei pressi di Messina a causa di due incidenti stradali. Il primo è avvenuto intorno alle 7 fra gli svincoli di Giostra e Villafranca. Si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente di un'auto è finito fuori strada, forse a causa del maltempo e dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto un'ambulanza e il personale della Polstrada.

Il secondo, poco dopo, intorno alle 8. Questa volta l'incidente è avvenuto allo svincolo di Messina centro. Un automobilista ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro il guard rail. Anche in quel momento l'asfalto era viscido a causa dell'abbondante pioggia caduta di mattina a Messina e in provincia. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha prestato soccorso all'automobilista ferito lievemente, l'Anas e la Polstrada. Inevitabile il caos e le lunghe code che si sono create in attesa dei rilievi per stabilire l'esatta dinamica degli incidenti e dei mezzi che hanno tolto le auto danneggiate dalle carreggiate.

