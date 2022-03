Lotto, vincite a Siracusa e a Gaggi: un totale di 23 mila euro

Sicilia protagonista dell'ultimo concorso del Lotto con vincite per oltre 23 mila euro. Un giocatore di Siracusa - riporta Agipronews - ha vinto oltre 13 mila euro grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. A Gaggi, in provincia di Messina, sono stati realizzati tre ambi e un terno, sempre sulla ruota di Palermo, per un totale di 9.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 194,4 milioni dall'inizio dell'anno.

